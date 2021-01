Diaporama Armie Hammer, détraqué sexuel cannibale ? Son ex-femme sort du silence...

1 / 14 Armie Hammer et sa femme Elizabeth Chambers - 13ème gala annuel "GO Campaign" à la NeueHouse Hollywood à Los Angeles.

2 / 14 Elizabeth Chambers commémore ses 10 ans de mariage avec Armie Hammer. Mai 2020.

3 / 14 Armie Hammer - 13ème gala annuel "GO Campaign" à la NeueHouse Hollywood à Los Angeles, le 16 novembre 2019.

4 / 14 Elizabeth Chambers et sa femme Armie Hammer à la soirée Film Independent Spirit Awards à Santa Monica, le 23 février 2019

5 / 14 Armie Hammer - Les acteurs du film "Hotel Mumbai" en conférence de presse à New York, le 17 mars 2019.

6 / 14 Elizabeth Chambers et Armie Hammer - Les célébrités assistent à la première de "Bad Boys For Life" à Los Angeles, le 14 janvier 2020.

7 / 14 Exclusif - Armie Hammer se promène avec Paige Lorenze à Los Angeles sur Sunset Boulevard à la recherche d'un endroit où manger à Los Angeles, le 13 décembre 2020. N'ayant rien trouvé à leur convenance, ils retournent chez Paige. L'acteur de 34 ans a été aperçu avec un certain nombre de femmes depuis sa séparation avec sa femme E.Chambers plus tôt cette année.

8 / 14 Info - Armie Hammer accusé de cannibalisme démissionne d'un tournage - Armie Hammer à la soirée Film Independent Spirit Awards à Santa Monica, le 23 février 2019

9 / 14 Armie Hammer - Les acteurs du film "Hotel Mumbai" en conférence de presse à New York, le 17 mars 2019.

10 / 14 Armie Hammer et Elizabeth Chambers avec leurs enfants Harper et Ford, photo Instagram pour la fête des Pères en juin 2020. L'acteur américain et la présentatrice télé britannique ont annoncé en juillet 2020 leur séparation, après dix ans de mariage.

11 / 14 Armie Hammer et Elizabeth Chambers avec leurs enfants Harper et Ford à Noël 2019, photo Instagram. L'acteur américain et la présentatrice télé britannique ont annoncé en juillet 2020 leur séparation, après dix ans de mariage.

12 / 14 Elizabeth Chambers, Armie Hammer et leurs deux enfants Harper et Ford. Avril 2020.

13 / 14 Elizabeth Chambers, l'épouse séparée de l'acteur Armie Hammer. Février 2020.