Armie Hammer, détraqué sexuel cannibale ? Son ex-femme sort du silence...

Si le BDSM a mauvaise image, on pourra désormais dire que tout était la faute d'Armie Hammer. L'acteur américain est sous le feu des critique depuis que des messages accablants ont fuité sur les réseaux sociaux. Bien que leur authenticité n'a pas encore été prouvée, il y tenait des propos parfois limite, comme lorsqu'il assurait vouloir manger sa partenaire. Un goût supposé pour le cannibalisme confirmé par une ancienne compagne, Courtney Vucekovich.

Elle expliquait qu'il voulait la "mettre au barbecue et la manger" et que lorsqu'elle avait une coupure à la main, "il la suçait puis la léchait". Après une bonne dose de scandale, l'ex-épouse d'Armie Hammer - avec qui il a divorcé en juillet 2020 - a brisé le silence. Le jeudi 28 janvier 2021, Justjared annonçait que le réalisateur Luca Guadagnino et Timothée Chalamet avaient un projet de film racontant une histoire d'amour cannibale, Bones & All.

L'acteur et le réalisateur avaient fait partie du film Call me by your name, dont Armie Hammer tenait le rôle principal. "Je n'ai pas les mots", a commenté Elizabeth Chambers sous la publication du média américain.