Francis Ford Coppola : Le mythique réalisateur décroche le Prix Lumière

Vendredi 18 octobre 2019, à l'occasion du 10e anniversaire du Festival Lumière, prestigieux événement de cinéma organisé à Lyon, le cinéaste américain Francis Ford Coppola a été récompensé. Un hommage pour celui à qui on doit les films cultes Le Parrain et Apocalypse now.

Le réalisateur âgé de 80 ans, déjà récompensé dans le passé par deux Palmes d'or au Festival de Cannes, a donc reçu le prix Lumière dix ans après Clint Eastwood, premier géant du cinéma à avoir été célébré à Lyon. Il a succédé à l'actrice Jane Fonda, récompensée l'an dernier. "Je me suis revu, enfant, assis au bord du trottoir pendant qu'un défilé passait (...) Je voulais juste en faire partie. Et ce soir, vous m'avez permis de ressentir ce que je veux le plus au monde, le sentiment de faire partie d'un groupe, et je vous remercie pour ça", a-t-il déclaré avant de recevoir son prix des mains du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho et de l'actrice française Nathalie Baye, qui avait fait partie du jury présidé par Coppola à Cannes en 1996.

Visiblement ému et touché par cette belle reconnaissance, le papa de la réalisatrice Sofia Coppola a ajouté : "Il y a trois choses ce soir que j'ai ressenties, et qui sont très présentes ici à Lyon. Et ironiquement, ce sont les trois choses dont ce monde en pagaille (...) a le plus besoin : la convivialité, l'enthousiasme et la célébration." Il a reçu son prix en présence de sa femme Eleanor Coppola.

Ce samedi 19 octobre, les festivaliers pourront participer à une "nuit du Parrain", avec la projection des trois films de la saga culte mettant notamment en vedette l'acteur Al Pacino. Le mythique film Apocalypse Now (sorti au cinéma en 1979), sur la guerre du Vietnam, sera quant à lui projeté dimanche 20 octobre lors de la clôture du Festival, dans une nouvelle version repensée par le cinéaste pour les 40 ans du film, souligne l'AFP.

