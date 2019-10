Alain Chabat et Monica Bellucci : Les stars d'Astérix mission Cléopâtre réunies

La comédie culte fête déjà ses 17 ans. Comme un clin d'oeil à cet anniversaire, une projection du film Astérix et Obélix mission Cléopâtre a été organisée à la Halle Tony Garnier de Lyon, le 17 octobre 2019, lors d'une soirée soirée spéciale Fête à Chabat. A l'occasion de cette séance événement, dans le cadre du 10e festival Lumière, le principal intéressé, Alain Chabat, a pu compter sur la présence Monica Bellucci et Gérard Darmon.

Toujours aussi complices, les interprètes de Jules César, Cléopâtre et Amonbofis sont montés sur scène pour saluer les quelque 5000 spectateurs réunis pour voir et revoir le quatrième plus grand succès français au box-office : "Attention, alerte spoiler : à la fin du film, Monica et moi finissons ensemble !", a lancé Alain Chabat au public avec humour. De son côté, Gérard Darmon s'est rappelé un tournage "magnifique, uniquement fait de bons souvenirs et beaucoup de rires". Tout aussi nostalgique, Monica Bellucci a pour sa part ajouté : "Nous avons tellement ri que nous ne pouvions même pas faire le film ! Je ne me suis jamais autant amusée sur un tournage."