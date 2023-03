Diaporama : Bérénice Bejo séparée d'une star américaine, leur ancienne "vie de rêve" entre Paris et Los Angeles

2 / 17

Lauréate du César de la meilleure actrice, ainsi que de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour " The Artist" il y a plus de dix ans, Bérénice Bejo a l'habitude de crever l'écran, et d'être récompensée pour cela. Berenice Bejo - Arrivées pour la projection du film "Coupez" lors de la 17ème édition du Festival International du Film de Rome, Italie. SGP/Bestimage © BestImage, SGP / BESTIMAGE