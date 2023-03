Bérénice Bejo séparée d'une star américaine, leur ancienne "vie de rêve" entre Paris et Los Angeles

Lauréate du César de la meilleure actrice, ainsi que de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour The Artist en 2012, Bérénice Bejo a l'habitude de crever l'écran, et d'être récompensée pour cela. Sans oublier qu'elle a également reçu pour Le Passé le prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes en 2013. Ce soir, elle sera au premier plan sur M6, dans le film Le Bonheur des uns.

L'occasion d'évoquer la vie sentimentale de la jolie brune, et notamment son ancienne idylle avec une star américaine : Martin Henderson de Grey's Anatomy. En 2017, dans les pages de Télé 7 jours, le beau gosse de désormais 48 ans en disait davantage sur ancienne romance avec l'actrice franco-argentine. "Nous avons vécu près d'un ou deux ans entre Paris et Los Angeles. À l'époque, je faisais des allers et retours. J'avais 25 ans. Nous allions au café, dans les musées, à des concerts de jazz, nous faisions du vélo... La vie rêvée, non ?", s'était-il alors rappelé.

"Fatiguant" mais "un grand bonheur"

Depuis, elle a retrouvé l'amour auprès du réalisateur Michel Hazanavicius, qui avait notamment réalisé The Artist. Ensemble, ils filent le parfait amour. De leur union sont nés deux enfants : Lucien et Gloria. A noter qu'elle est également belle-mère, puisque son célèbre mari a eu deux autres enfants avec la réalisatrice Virginie Lovisone : Simone et Fantine. Une famille recomposée qui demande beaucoup d'énergie à Bérénice Bejo, mais dont elle ne regrette pour rien au monde.

"Avoir deux-belles filles, quatre enfants d'une certaine manière, c'est fatigant, mais c'est un grand bonheur. Cet été, dans les gorges du Verdon, nous avons fait de l'aquarando, du canoraft, de la via ferrata, du parapente... J'aime leur offrir la possibilité de rêver, de dépasser leurs peurs, de voir plus grand. C'est formidable de les voir essayer de nouvelles choses et s'épanouir", confiait-elle au magazine Version Femina en 2020, à propos de sa vie de famille.