Diaporama Boris Johnson : Qui est Sue Gray, la femme qui peut le faire démissionner ?

Boris Johnson (Premier ministre du Royaume-Uni), et ses ministres lors d'une réunion du Cabinet au 10 Downing Street, Londres. Les ministres participant à la réunion sont (de gauche à droite) le secrétaire à la Santé Sajid Javid, le secrétaire du Cabinet Simon Case, le Premier ministre Boris Johnson, le chancelier de l'Échiquier Rishi Sunak, le chancelier du duché de Lancaster Stephen Barclay, la secrétaire au Travail et aux Pensions Therese Coffey et la secrétaire aux Transports Grant Shapps. Londres, le 17 septembre 2021.