Diaporama Brigitte Macron de nouveau à l'Elysée ? "Ce n'est pas l'enfer" mais...

7 / 14

Le président de la République française Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame Brigitte Macron (Trogneux) - Le président de la République française et sa femme la Première Dame reçoivent les présidents avant la cérémonie du Centenaire de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale, au palais de l'Elysée à Paris, France, le 11 novembre 2018. © /Bestimage

Politicians arrive at the Elysee Palace in Paris, France, on November 11, 2018 ahead of the start of commemorations marking the 100th anniversary of the 11 November 1918 armistice, ending World War I.