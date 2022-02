Diaporama Brigitte Macron et la rumeur transphobe : la première dame attaque deux femmes en justice !

5 / 12

Line Renaud et Brigitte Macron et ses filles Laurence et Tiphaine - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron, candidat d'En Marche! à l'élection présidentielle 2017, à l'AccorHotels Arena à Paris, France, le lundi 17 avril 2017.