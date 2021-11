Diaporama Brigitte Macron et les courtisans du président : "A un moment donné, c'était du cirage tout le temps"

7 / 13

La Première Dame, Brigitte Macron, accompagnée par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, le président d'Honneur et fondateur de l’association ELA, Guy Alba et la présidente d ELA France, Crystelle Cottart, lit la dictée ELA, rédigée par Hervé Le Tellier (prix Goncourt 2020) et intitulée "La gymnastique des mots ", aux collégiens pour la 18ème édition en soutien à l'Association Européenne de Leucodystrophie (ELA), au collège Amédée Dunois à Boissy-Saint-Léger, France, le 18 octobre 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage