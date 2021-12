Diaporama Brigitte Macron séduite par Buddy, celui qui avait demandé des sous à son mari !

1 / 14 Brigitte Macron séduite par Buddy, une rencontre étonnante !

3 / 14 La première Brigitte Macron et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, visitent l'école primaire Jules Ferry à Ormesson sur Marne pour pour se familiariser avec des systèmes robotisés qui permettent aux élèves, souffrant d'une longue maladie, de pouvoir suivre leur scolarité le 3 décembre 2021. La Première dame et le ministre de l'Education nationale ont rencontré les élèves et professeurs qui utilisent le programme TED-i (Travailler Ensemble à Distance et en interaction). La première dame a pu échanger avec Buddy, robot de télé-éducation. © Panoramic / Bestimage

