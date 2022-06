Diaporama : Brigitte Macron : Toujours aussi chic pour un rendez-vous primordial

10 / 20

Brigitte Macron durant la clôture nationale de l'opération Pièces Jaunes 2022, sur la colline du Château à Nice, le 4 février 2022. La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France organise chaque année l'opération Pièces Jaunes, une collecte de fonds en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. Depuis 1989, l'opération Pièces Jaunes a déjà aidé les équipes soignantes et médicales à concrétiser près de 15000 projets au bénéfice des patients, des soignants et des aidants et 6500 projets au profit des personnes âgées. © Bruno Bebert / Bestimage

National closing of the 2022 Yellow Pieces operation, on the Castle hill in Nice, on February 4, 2022. The Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France organizes the Yellow Pieces operation each year, a fundraiser for children and hospitalized adolescents. Since 1989, the Pieces Jaunes operation has already helped healthcare and medical teams to implement nearly 15,000 projects for the benefit of patients, caregivers and caregivers and 6,500 projects for the benefit of the elderly.