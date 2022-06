Brigitte Macron : Toujours aussi chic pour un rendez-vous primordial

Quand Brigitte Macron a un combat en tête, elle ne lâche rien. Surtout quand il s'agit d'éducation, de protection des enfants et de lutte contre le harcèlement scolaire, à l'école ou en ligne. En 2019, elle ouvrait même son propre établissement, L'institut des vocations pour l'emploi, programme d'accompagnement et de remise à niveau pour les jeunes adultes âgés de plus de 25 ans, n'étant ni en situation d'emploi ni en formation, à qui elle donne des masterclass tous les mois, dans le but leur offrir une seconde chance.

Preuve que Brigitte Macron ne baisse pas les bras et n'abandonne jamais, elle était ce lundi 13 juin à Strasbourg, invitée par Marija Pejčinović Burić, Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, pour assister au tout premier Forum des Collégiens.