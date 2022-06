Brigitte Macron affectée par les absences d'Emmanuel : cette attention intime dévoilée

Avoir un mari président de la République, c'est côtoyer pendant cinq ans une personne dont l'agenda est plus que chargé. Brigitte Macron le sait pertinemment depuis 2017. Emmanuel Macron vient d'être réélu pour cinq nouvelles années, ce qui veut dire pour la première dame de nombreux déplacements à venir, parfois en couple mais souvent en solo. Elle a déjà goûté à l'emploi du temps rempli de son mari durant le week-end de l'Ascension où elle a été obligée de faire un petit rappel à l'ordre à son mari pour qu'il pense à se reposer. La first lady a aussi une tendre astuce pour pallier à l'absence physique de son amoureux, dévoilée dans le livre Madame la présidente d'Ava Djamshidi et Nathalie Schuck (éditions Plon), que La Dépêche du Midi a rapporté.

Brigitte Macron "utilise le parfum d'Emmanuel Macron. Au lieu de mettre son propre parfum, elle préfère utiliser celui de son époux. Emmanuel Macron utilise Eau sauvage de Dior. Ce parfum est composé de bergamote, de lavande, de citron, de basilic ou de thym", écrit La Dépêche. L'écrivaine et éditorialiste Catherine Nay avait validé cette information sur BFMTV en 2019 : "Toute femme amoureuse - et amoureuse physiquement d'un homme - il lui est arrivé de faire ça. Et donc, qu'elle ait cette tentation, ce besoin-là, ça dit tout de leur relation."

Aspirant à une vie plus simple à l'approche du deuxième mandat, Brigitte Macron a toutefois été une solide alliée pour la campagne électorale éclair de son époux. Emmanuel Macron réélu ce 24 avril 2022 avec 58,5% des suffrages exprimés est donc face à un quinquennat qui va lui prendre tout son temps et notamment celui de sa vie privée. Brigitte Macron s'y est préparée, avec du parfum peut-être, mais aussi avec un enthousiasme toujours aussi fort. En tant que première dame, elle assure son rôle avec passion. Elle était notamment présente à l'Élysée ce 3 juin pour la remise de décoration individuelle à Billie Jean King.