Brigitte Macron "abandonnée" par Emmanuel : elle recadre le président !

Remaniement ministériel et préparation des législatives, le mois de mai qui a suivi la réélection présidentielle d'Emmanuel Macron le 24 avril 2022 n'a pas été de tout repos. La week-end de l'ascension se présentait alors pour le chef de l'Etat comme la possibilité de se ressourcer quelque peu. Mais les dossiers chargés du président de la République ont compliqué les choses pendant son séjour au fort de Brégançon avec son épouse Brigitte Macron, révèle le magazine Closer.

Comme chaque année, le dirigeant français de 44 ans fait une pause à Brégançon, lieu de villégiature des présidents de la République à Bormes-les-Mimosas avec sa femme et leur chien Némo. Mais l'ambiance était loin d'être à la farniente d'après Closer : elle était plus que jamais studieuse, à l'aube des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Brigitte Macron a donc pu observer son cher mari accaparé par des visioconférences et autres rendez-vous téléphoniques.

C'est donc seule que la première dame de France de 69 ans s'est rendue en mer pour une sortie bateau qu'on imagine agréable mais seulement à moitié, puisque l'homme de sa vie n'était pas à ses côtés. Selon les informations du magazine, "dès son retour au fort, elle a donc décidé de jouer de toute sa force de persuasion auprès de son mari pour l'obliger à appuyer sur pause". Forte de son influence, elle a fait céder l'homme politique qui a savouré un "vrai bol d'air frais en embarquant sur un petit bateau de plaisance" durant quelques heures le vendredi 27 mai.

Brigitte Macron sait user en toute discrétion et parcimonie de son influence depuis qu'ils sont en couple - ils se sont mariés en 2007 - pour tenter de limiter l'immense pression que se met son mari dans l'exercice de son métier. C'est elle qui a réussi à l'empêcher de poursuivre les festivités après sa victoire en avril dernier, lui conseillant fortement de se reposer à la Lanterne à Versailles le soir même. Celle qui aspirait à une vie plus simple en octobre dernier sait que ce nouveau mandat est un marathon et qu'il faut qu'il se ménage pour tenir sur le long terme. Le couple a été dernièrement vu à l'hommage aux Invalides fait à la regrettée Françoise Rudetzki puis lors de la céremonie de ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe à l'occasion du Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre, à Paris.

