Jubilé d'Elizabeth II : Ce cadeau d'exception d'Emmanuel Macron offert à la reine

Qui dit journée d'exception dit cadeau d'exception ! Alors que la Reine Elizabeth II s'apprête à célébrer ses 70 ans de règne jeudi 2 juin, elle s'est vue offrir par Emmanuel Macron un des 470 chevaux de la Garde républicaine. Baptisé Fabuleu de Maucour, ce bel étalon est attendu chez sa Majesté.

Emmanuel Macron ne sera en revanche pas du voyage à Londres. Car c'est depuis Paris que l'ancien ministre de l'économie saluera Elizabeth II. Accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni Menna Rawlings, il ravivra la flamme de l'Arc de Triomphe jeudi 2 juin, pendant que les festivités se mettront en place de l'autre côté de la Manche. Il déposera ensuite avec l'ambassadrice une gerbe de pied au pied de la tombe du Soldat Inconnu. Retentira alors l'hymne britannique "God save the Queen" joué par la fanfare du Royal Regiment of Scotland, qui sera suivi de la Marseillaise de Rouget de Lisle, interprétée par l'orchestre de la Garde républicaine.

Les chevaux ? C'est son dada !

Le président de la République française ne pouvait pas viser plus juste avec ce cadeau, puisque la Reine se passionne pour les chevaux et l'équitation depuis sa tendre enfance. Depuis ses 4 ans précisément, lorsqu'elle a reçu son tout premier poney. Depuis, elle en possède plus d'une centaine, répartis partout dans le pays dans de nombreuses écuries. Elle a notamment remporté plus de 1 600 courses hippiques grâce à ses chevaux et a même été cavalière jusqu'à plus de 90 ans. Elle a notamment été aperçue au "Royal Windsor Horse Show" le 13 mai dernier à Windsor, et ce malgré ses problèmes de santé.

C'est donc avec grand plaisir qu'elle devrait accueillir la bête, mercredi 1er juin, au château de Windsor. Tout en sachant que, Fabuleu de Maucour, âgé de 7 ans, possède une très bonne réputation. "C'est le cheval phare de la cavalerie du régiment", a notamment expliqué le général Eric Bio Farina au magazine Paris Match. "Je voulais un cheval sage, représentatif du régiment, qui plaise à la Reine. Je crois savoir qu'elle apprécie beaucoup les chevaux gris. Je suis sûr que rien ne peut lui faire plus plaisir." a assuré de son côté le colonel Gabriel Cortès.

Le cheval sera donc présenté sur les terrains du régiment de la Garde royale. Un évènement très attendu, tant la Grande-Bretagne est réputée pour sa culture équestre, et notamment celle de la famille royale.