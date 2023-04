Diaporama : Camille Gottlieb : Très chic aux côtés de son oncle, le prince Albert de Monaco, la princesse prend du galon

Camille Gottlieb prend de plus en plus de place à Monaco. Camille Gottlieb - Photocall de la 3ème édition de la Fight Aids Cup à l'occasion du 45ème festival international du cirque de Monte-Carlo à l'hôtel Fairmont à Monaco. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

La jeune femme accompagne son oncle, Albert de Monaco, dans une grande partie de ses engagements. Exclusif - Le prince Albert II de Monaco et Camille Gottlieb lors de la remise des diplômes de la Croix Rouge monégasque à l'auditorium Rainier III à Monaco le 4 avril 2023. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

La semaine dernière, elle a notamment participé à un rassemblement avec la Croix-Rouge. Exclusif - Le prince Albert II de Monaco et Camille Gottlieb lors de la remise des diplômes de la Croix Rouge monégasque à l'auditorium Rainier III à Monaco le 4 avril 2023. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

Et semble apprécier, au contraire de ses cousins, cette responsabilité. Exclusif - Le prince Albert II de Monaco et Camille Gottlieb lors de la remise des diplômes de la Croix Rouge monégasque à l'auditorium Rainier III à Monaco le 4 avril 2023. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

Son frère Louis la rejoint de temps en temps, avec Marie, sa femme. Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte), le prince Albert II de Monaco, Camille Gottlieb - Photocall de la 3ème édition de la Fight Aids Cup à l'occasion du 45ème festival international du cirque de Monte-Carlo à l'hôtel Fairmont à Monaco le 23 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

