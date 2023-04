Camille Gottlieb : Très chic aux côtés de son oncle, le prince Albert de Monaco, la princesse prend du galon

A 24 ans, c'est la digne héritière de son oncle, Albert de Monaco : engagée et sérieuse, la jeune Camille Gottlieb est de plus en plus présente lors des grands événements du trône. Remplaçant la princesse Charlène lorsque celle-ci est engagée ailleurs, la fille cadette de Stéphanie de Monaco assure à chaque sortie et n'hésite plus à prendre la parole.

Récemment, c'est une sortie pour la Croix-Rouge qui a beaucoup fait parler d'elle : la jeune femme a en effet accompagné le prince Albert pour la remise des diplômes de l'association caritative et a pu rencontrer employés et bénévoles. Vêtue d'un blazer noir et d'un foulard en soie, elle a ensuite posé aux côtés des invités présents.

Quelques jours plus tard, impossible de la rater une nouvelle fois : alors que toute la famille était réunie pour une messe en l'honneur de son grand-père le prince Rainier (décédé en 2005, lorsqu'elle avait 7 ans), elle a brillé aux côtés de sa discrète soeur Pauline et de sa cousine Charlotte, radieuse dans une tenue 100% noire.

Camille Gottlieb, proche de son oncle Albert

Et ce n'est pas la première fois qu'elle montre à quel point la couronne monégasque compte pour elle : ultra-présente lors du festival du cirque de Monte-Carlo, monté par sa mère, Stéphanie de Monaco, elle n'hésite pas à participer à chaque événement, accompagnant souvent Albert de Monaco et parfois toute sa famille, notamment les petits Jacques et Gabriella.

Un sens du devoir royal qu'elle ne partage pas forcément avec ses frères et soeurs ou ses cousins : s'ils sont toujours présents lors des événements capitaux du Rocher, comme le Bal de la Rose ou le Grand Prix de Monaco, Pauline Ducruet, Charlotte, Pierre ou encore Andréa Casiraghi font leur vie de leur côté et sont peu impliqués dans les tâches quotidiennes.

Même chose pour le jeune papa Louis Ducruet, son grand frère : avec sa femme Marie, qui vient d'accoucher de leur petite Victoire, leur première fille née le 4 avril dernier, le trentenaire participe parfois à des missions officielles. Toutefois, on devrait moins le voir pendant les prochains mois : avec leur petite poupée, le couple va avoir à s'occuper !