Stéphanie de Monaco est grand-mère : Louis Ducruet et sa femme Marie sont parents, Albert vend la mèche

La pression est forte

C'est en novembre dernier que le couple annonçait la bonne nouvelle, toujours sur Instagram et via un post en commun. "Une aventure est sur le point de commencer", pouvait-on lire en légende de cet adorable duo, qui vient donc de se transformer en trio. Même un quatuor, si l'on compte le chien de la famille, présent sur la photo et habillé d'un t-shirt sur lequel on peut lire "bientôt grand-frère" en anglais.

Au moment de ce post, l'excitation était à son paroxysme au sein de la famille princière. "JE VAIS ÊTRE LÀ MEILLEURE DES TATAS !!!!!!!!!!!!!!!", avait commenté Camille Gottlieb de façon euphorique en dessous de la publication. Il faut dire que tout le monde attendait avec impatience cette naissance. "La pression est forte entre ma grand-mère paternelle, ma mère, celle de Marie... qui nous posent régulièrement la question", avait déjà expliqué Louis Ducruet pour Point de vue avant que sa femme ne tombe enceinte.

Mais c'est désormais chose faite, et ce pour le plus grand plaisir de ses proches !