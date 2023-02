Diaporama : Cartman séparé de Karima Charni (Star Academy) : bilan après la rupture, quelles relations pour les ex ?

10 / 11

Exclusif - Florent Peyre, Wahid Bouzidi, Zatis, Patrick Chanfray, Tareek, Majid Berhila, Dako, Donel Jack'sman, Maeva Coucke, Lola Dubini, Anne-Sophie Girard, Anaïs Grangerac, guest, Cartman, Bruno Guillon, Vincent Desagnat, Nico et Daniela, Arnaud Tsamère, Baptiste Lecaplain, Titoff, Baptiste Giabiconi, Odah, Jean-Luc Lemoine, Jhon Rachid, Booder, Camille Cerf, Moundir, Chris Marques, Inès Vandamme, Christophe Beaugrand, Estelle Denis, Gérémy Crédeville, Jovany, Christophe Licata, Karima Charni, Arthur Essebag - Enregistrement des 10 ans de l'émission "Vendredi tout est permis (VTEP)", présentée par A.Essebag et diffusée le 29 janvier sur TF1 © Jacovides-Moreau / Bestimage Anniversaire exceptionnel pour l'émission culte de TF1, " Vendredi Tout Est Permis " ! VTEP célèbre ses 10 ans, au Dôme de Paris, devant un public déchaîné. Pour cette soirée exceptionnelle, Arthur est accompagné des plus grandes stars et des sociétaires de l'émission pour une soirée XXL. Plus de 50 artistes sur scène viendront célébrer l'émission la plus drôle et déjantée du PAF. Tous se prêteront au jeu des épreuves cultes qui ont fait le succès de VTEP : Let's Dance, Casting Pub, Amuse-bouche, ABC Story, Décollage Immédiat, Mime à la chaîne et le fameux Décor Penché... Attention, tout peut arriver dans ce VTEP de légende avec des artistes survoltés et parfois incontrôlables mais aussi des happenings hallucinants. VTEP est encore et toujours l'émission de tous les records : Arthur, en début d'émission, enverra un texto à une trentaine d'artistes pour participer au plus grand Speed Quiz de tous les temps ! Alors, qui répondra présent ? Qu'ils soient chez eux, au sport, au resto avec des amis... ils auront 1h pour rejoindre Arthur et ses invités au Dôme de Paris. Plus que jamais, VTEP prône LE VIVRE ENSEMBLE ou plutôt le RIRE ENSEMBLE ! " Vendredi Tout Est Permis " est le programme où les célébrités - humoristes, chanteurs, comédiens, animateurs... - dépassent toutes les limites sans jamais se prendre au sérieux. Pas de gagnant, pas de perdant : l'unique enjeu est de s'amuser, pour les invités comme pour les téléspectateurs et ça depuis déjà 10 ans ! © BestImage