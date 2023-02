Cartman séparé de Karima Charni (Star Academy) : bilan après la rupture, quelles relations pour les ex ?

Désormais marié avec Aurélia Ciattoni Crebessegues depuis 2015, Cartman ne tarit pas d'éloges sur sa moitié et confiait ainsi qu'elle était la perle rare qu'il cherchait depuis longtemps. "Aurélia cocoche toutes les cases : elle est actrice, et j'ai toujours admiré les artistes, elle est spontanée et enthousiaste, cultivée et curieuse. Elle m'a fait découvrir des films, des peintres, des artistes contemporains, des musiques...", avait-il expliqué aux journaliste du magazine Gala, en décembre 2019.

De son côté, Karima Charni n'a pas officialisé d'histoire d'amour mais confiait en septembre 2020 à Purepeople que sa carrière pouvait être un frein à sa vie amoureuse. Peut-être la situation a-t-elle évolué depuis...