Karima Charni, sa carrière un frein à sa vie amoureuse ? "C'est dur" (EXCLU)

Après son passage dans la Star Academy en 2004, Karima Charni s'est rapidement dirigée vers sa véritable passion : l'animation. Depuis plus d'un an maintenant, elle s'épanouit au sein de la matinale du week-end sur LCI, aux commandes d'une chronique musicale. À 36 ans, la jolie brune, qui a récemment participé au projet Restons amis avec ses anciens camarades de la Star Ac', a donc accepté de privilégier sa carrière professionnelle, quitte à mettre entre parenthèses sa vie personnelle. Pour Purepeople.com, elle reconnaît que son rythme intense a des conséquences au quotidien.

"Ce qui est compliqué, c'est les horaires : tu sors plus le vendredi soir, ni le samedi soir, les apéros et les dîners et autres anniversaires finis donc ça c'est très compliqué. Après, j'ai la chance d'être bien entourée donc on me comprend et on arrive à gérer des moments en semaine etc... Mais oui c'est dur par moment", nous confie-t-elle.

Difficile donc pour la pétillante Karima Charni de faire de la place pour une relation amoureuse. "À l'heure actuelle si je n'expose personne c'est qu'il n'y a personne (rires)", avoue-t-elle. Il faut dire aussi que la journaliste n'est pas du genre à passer d'un compagnon à l'autre, bien au contraire. Une fois en couple, c'est toujours du sérieux. "En fait j'ai eu beaucoup de relations longues dans ma vie, j'ai fait 10 ans, 4 ans, 3 ans donc à un moment donné je peux pas non plus avoir pléthore de petits amis."

Pour ceux qui se demanderaient donc si un premier bébé est en route, il n'en est rien. "Ah bah non j'ai juste grossi (rires), s'amuse-t-elle. Mais non je n'ai jamais été enceinte, je n'ai pas d'enfants. Si vous voyez un bidou c'est juste une prise de poids et j'assume mon physique, je ne fais pas partie des gens qui retouchent leurs photos sur les réseaux." En attendant d'être enceinte un jour, Karima Charni a déjà tout prévu pour l'annonce à ses fans. "J'adorerais faire une annonce comme les célébrités américaines avec le bide qui sort, les mains du mec dessus et genre je suis enceinte de 4 mois, en noir et blanc avec des dessous Calvin Klein. Un truc très artistique. Peut être hein, mais c'est pas demain que je la ferai (rires)".

