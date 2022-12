Karima Charni : Ressemblance frappante avec sa soeur Hédia, qui est tout aussi connue

Dans la famille Charni, on demande les soeurs Karima et Hédia. En plus d'être très proches, les deux femmes se ressemblent comme deux gouttes d'eau comme on a pu le voir à plusieurs reprises lors de leurs apparitions publiques en duo.

En 2004, Karima Charni est propulsée sous le feu des projecteurs lors de la saison 4 de la Star Academy, remportée par Grégory Lemarchal. Si elle n'a pas poursuivi sa carrière dans la musique, la belle brune de 37 ans a réalisé un autre rêve : celui de devenir présentatrice. C'est tout d'abord W9 qui lui a donné sa chance en 2007 en lui proposant d'être aux commandes de plusieurs émissions musicales. Le public a aussi pu la retrouver sur NRJ 12 2015) et depuis 2019, elle fait partie de la bande de la matinale de LCI le week-End, avec Christophe Beaugrand entre autres. Sans oublier son retour dans la Star Academy cette année en tant qu'animatrice de la 2e partie de soirée du prime. Elle a également eu des opportunités à la radio (sur Fun Radio notamment de 2013 à 2015 pour présenter Lovin' Fun ou sur Europe 1 en 2017).

Deux soeurs qui suivent la même voie

Et Karima Charni n'est pas la seule à faire partie de ce milieu. Hédia peut également se targuer d'être présentatrice. En 2015, elle a été chroniqueuse Lifestyle & Fashion dans le groupe Bein avant d'intégrer l'émission 50 Minutes Inside (TF1) en tant qu'animatrice du format web. Et depuis 2013, c'est sur MTV France que son public peut la voir évoluer dans des émissions musicales et people. "C'est MTV qui m'a proposé de les rejoindre. Je les connaissais, car ça fait dix ans que je collaborais avec eux de près ou de loin via mes activités professionnelles. Ils avaient l'envie d'éditorialiser les chaînes de MTV France et de les faire incarner par des visages qui représentent la France et sa jeunesse. J'ai grandi avec cette chaîne, je suis une enfant de la Génération MTV, ça représente toute mon adolescence. Autant dire que je me considère comme très chanceuse d'y travailler aujourd'hui. Je n'ai pas cherché à faire de la télé, on est toujours venu me chercher, mais il est vrai que pouvoir étonner les téléspectateurs est un sentiment génial : je me sens comme une super-héroïne dont le pouvoir serait de divertir !", confiait-elle à Purepeople en décembre 2021.

En parallèle, la belle Hédia Charni en avril dernier Daïko Services - Web3 agency et HABIBI Entertainment qui propose de suivre des talents. Selon sa page Instagram, elle est d'ailleurs l'agent de Karima Charni avec laquelle elle ne manque jamais une occasion de se dévoiler, pour le plus grand bonheur du public.