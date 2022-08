Karima Charni séparée d'un célèbre animateur... qui a retrouvé l'amour !

En septembre 2010, Karima Charni officialisait son couple avec Cartman lors de l'avant-première d'Arthur, la guerre des deux mondes de Luc Besson. D'abord amis, l'humoriste et l'animatrice avaient fondé par le passé leur propre société de production Smoker Productions en 2008. Malheureusement, leur histoire se termine en 2013. Restés malgré tout en bons termes, Nicolas-Bonaventure Ciattoni, dit Cartman, avait évoqué son ex pour laquelle il éprouve encore beaucoup d'affection dans les colonnes de Public. "Elle est comme ma soeur ! C'est quelqu'un dont je suis proche depuis longtemps. Je suis heureux dans ma vie perso, mais ce n'est pas avec elle." avait-il confié.

Interviewée par Purepeople, l'ancienne candidate de la Star Academy avait levé le voile sur sa vie privée en septembre 2020 et dévoilait qu'elle n'avait pas encore trouvé l'homme de sa vie. "À l'heure actuelle si je n'expose personne c'est qu'il n'y a personne (...) En fait j'ai eu beaucoup de relations longues dans ma vie, j'ai fait 10 ans, 4 ans, 3 ans donc à un moment donné je peux pas non plus avoir pléthore de petits amis." avait-elle révélé.

De son côté, Cartman a rencontré la perle rare et file le parfait amour avec sa femme Aurélia Crebessegues. L'humoriste révélé sur les ondes au côté de Cauet avait expliqué les raisons qui l'avaient fait tomber éperdument amoureux de sa chérie aux journalistes de Gala. Totalement dépressif au moment de leur rencontre en 2012, la jeune femme l'avait soutenu et l'avait aidé à sortir la tête de l'eau, lui qui ne croyait plus en rien et surtout plus en lui. "Je pensais ne pas m'en sortir, je ne savais même pas si j'allais pouvoir payer mon loyer expliquait-il.

Ne t'inquiète pas...

Réconfortante, Aurélia avait alors prononcé des mots qui sont restés gravés à jamais dans la mémoire de Cartman : "Ne t'inquiète pas, je sens qu'il va se passer quelque chose de bien, je te le promets". Elle avait raison puisque quelques semaines plus tard, Cartman incarnait le personnage devenu culte de Patrick Sébastien, Sébastien Patoche puis sortait le tube Quand il pète il troue son slip.

"Aurélia coche toutes les cases : elle est actrice, et j'ai toujours admiré les artistes, elle est spontanée et enthousiaste, cultivée et curieuse" ajoutait Cartman, qui compte d'ailleurs lui offrir un rôle sur le prochain film d'Amanda Sthers dont il est scénariste. "C'est une actrice géniale et je veux être entouré de ma garde rapprochée pour mon premier film" indiquait-il, très reconnaissant.