Diaporama : Cécile Bois et les "altercations violentes" avec ses anciens beaux-enfants : l'actrice s'explique

Cécile Bois et les "altercations violentes" avec ses anciens beaux-enfants : l'actrice s'explique

Exclusif - Cécile Bois - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain", présentée par M.Drucker et qui sera diffusée le 5 septembre sur France 2 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Cécile Bois au festival "Les Herault du cinéma et de la télé" au Cap d'Agde le 18 juin 2019. © Robert Fages / Bestimage © BestImage, Robert Fages

Exclusif - Cécile Bois - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain" au studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 28 avril 2019 sur France 2. Le 10 avril 2019 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Thierry Godard et Cécile Bois - Photocall du téléfilm "Meurtre à Sarlat" lors de la 19ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, France, le 16 septembre 2017. © Patrick Bernard/Bestimage © BestImage, Patrick Bernard

9 / 16