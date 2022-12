Cécile Bois et les "altercations violentes" avec ses anciens beaux-enfants : l'actrice s'explique

Alterner entre vie professionnelle et vie personnelle n'est pas chose aisée. Cécile Bois en sait quelque chose, puisque l'actrice de 52 ans incarne depuis une petite dizaine d'années maintenant, le personnage éponyme de sa série phare, Candice Renoir. Dans cette intrigue, l'héroïne jongle du mieux qu'elle peut entre son rôle de mère de famille et son métier de commandant de police. On pourra d'ailleurs la retrouver en train de camper ce rôle dès ce soir, vendredi 30 décembre, dans un nouvel épisode inédit sur France 2.

Seulement voilà, lors d'une interview accordée Télé Magazine en octobre dernier, Cécile Bois a admis qu'elle avait déjà eu des rapports très compliqués avec ses beaux-enfants. "Dans une vie passée, j'ai eu des beaux-enfants avec lesquels les relations étaient compliquées. Il pouvait y avoir des altercations violentes, injustes, et des échanges maladroits", expliquait-elle alors à ce sujet.

La comédienne avait ensuite développé, élaborant un parallèle avec son rôle dans la mini-série de TF1, Addict, dans lequel elle doit gérer une fille conflictuelle : "Est-ce que je m'en suis inspirée ? Disons que je n'étais pas dans un univers peu familier, j'ai déjà traversé ça."

Aucun "rapports conflictuels" avec ses filles biologiques

Pour autant, l'actrice a également reconnu qu'elle n'avait aucun "rapports conflictuels" avec ses deux filles biologiques. Selon elle, il faut privilégier le dialogue. "Un jour, cela m'échappera peut-être, mais pour le moment ça fonctionne plutôt bien", argumentait-elle au sujet de ses enfants, qu'elle a eu avec l'acteur français Jean-Pierre Michaël. Le couple, qui est ensemble depuis 2003 après s'être rencontré sur le tournage d'un épisode de Joséphine, ange gardien, s'est finalement marié en 2016.

Dans une interview au même média quelques mois plus tôt, Cécile Bois expliquait aussi avoir mis du temps avant de laisser ses filles regarder la série Candice Renoir. "Mes filles regardent avec moi depuis deux ans seulement car, avant, je trouvais qu'il y avait trop de bisous avec un autre homme que leur père", avançait-elle.