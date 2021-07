Diaporama Charlene de Monaco a-t-elle vraiment tenté de s'enfuir avant son mariage avec le prince Albert ?

Mariage religieux du prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock, le 2 juillet 2011.

Charlene Wittstock et le prince Albert de Monaco lors de leur mariage religieux à Monaco, le 2 juillet 2011.

Mariage religieux du prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock, le 2 juillet 2011.

Mariage religieux du prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock, le 2 juillet 2011.

Charlene Wittstock et le prince Albert de Monaco lors de leur mariage religieux à Monaco, le 2 juillet 2011.

Charlene Wittstock et le prince Albert de Monaco lors de leur mariage religieux à Monaco, le 2 juillet 2011.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock en soirée en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco en 2007.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock lors d'un concert à Monaco en 2010.

Le prince Albert de Monaco et sa fiancée Charlene Wittstock à la veille de leur mariage, au stade Louis II de Monaco pour un concert des Eagles, le 30 juin 2011.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock posent pour annoncer leurs fiançailles en 2010.

Mariage civil du prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock à Monaco, le 1er juillet 2011.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock le jour de leur mariage civil au palais princier de Monaco, le 1er juillet 2011.

Le prince Albert de Monaco et son épouse la princesse Charlene quelques jours après leur mariage, à Monaco en 2011.

18 / 26

La princesse Charlène, avec la princesse Gabriella, et le prince Albert II, avec le prince héréditaire Jacques de Monaco - Présentation de la princesse Gabriella et du prince Jacques de Monaco au balcon du palais princier de Monaco, le 7 janvier 2015, à la population monégasque en présence de la famille princière. La princesse Gabriella et le prince Jacques de Monaco sont nés le 10 décembre 2014.