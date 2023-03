Diaporama : Charlène et Albert de Monaco de sortie : le couple en immersion dans une crèche, inauguration royale

1 / 17 Charlène et Albert de Monaco de sortie : le couple en immersion dans une crèche, inauguration marquante

2 / 17 Charlène et Albert de Monaco étaient de sortie ! La princesse Charlene et le prince Albert II de Monaco durant la soirée de gala au Grimaldi Forum dans le cadre de la Fête Nationale Monégasque. Cette année, c'est le ballet Samsom et Dalila de Camille Saint Saens avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, les choeurs de Monte Carlo et les Ballets de l'Opéra de Shangai qui est joué sur la scène de la salle des Princes. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / PRM / Bestimage

3 / 17 Le couple princier a visité une crèche toute récente sur le Rocher Christian Estrosi (le maire de Nice et vice président du Conseil Régional de PACA), le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco durant le Grand Prix de France au Castellet le 24 juin 2018. C. Estrosi (le maire de Nice et le vice président du Conseil Regional de PACA) est à l'origine du retour du Grand Prix de France au Circuit Paul Ricard. C'est L. Hamilton qui a remporté le Grand Prix devant M. Verstappen, second, et K. Raikkonen troisième. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

4 / 17 lls ont pu visiter les lieux, bénis par Monseigneur Guillaume Paris, et s'entretenir avec le personnel et les jeunes enfants pensionnaires de l'établissement Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene lors de la remise de colis de Noël à la Croix Rouge monégasque le 13 décembre 2018. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

5 / 17 De quoi les replonger dans les souvenirs des jeunes années de leurs jumeaux, Jacques et Gabriella, âgés de 8 ans La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

6 / 17 Charlène de Monaco a même eu droit à un cadeau de la part des enfants présents, qui lui ont offert un magnifique bouquet de fleurs roses et blanches pour la remercier de sa venue. La princesse Charlene de Monaco, son père Michael Kenneth Wittstock et le prince Albert II de Monaco - La famille princière de Monaco dans la cour du Palais Princier lors de la fête Nationale monégasque à Monaco, le 19 novembre 2018. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

7 / 17 Une douce attention très touchante pour la princesse ! Le prince Albert II de Monaco et sa femme la princesse Charlene - La famille princière de Monaco au balcon du palais lors de la fête nationale monégasque, à Monaco. Le 19 novembre 2018. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

8 / 17 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

9 / 17 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene de Monaco arrivent à la 70ème édition du gala de la Croix Rouge monegasque à Monaco le 27 juillet 2018. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bestimage

10 / 17 La princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques, la princesse Gabriella, Mélanie-Antoinette de Massy - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

11 / 17 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

13 / 17 La princesse Charlene et le prince Albert II de Monaco durant la soirée de gala au Grimaldi Forum le 19 novembre 2018 dans le cadre de la Fête Nationale Monégasque 2018. Cette année, c'est le ballet Samsom et Dalila de Camille Saint Saens avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, les choeurs de Monte Carlo et les Ballets de l'Opéra de Shangai qui est joué sur la scène de la salle des Princes. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / PRM / Bestimage

14 / 17 Le prince Albert II de Monaco, sa femme Charlene et leurs enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques - La famille princière de Monaco au balcon du palais lors de la fête nationale monégasque, à Monaco. Le 19 novembre 2018. © Dominque Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bestimage

15 / 17 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco remettent les cadeaux aux personnes âgées au siège de la Croix Rouge, dans le cadre des célébrations de la Fête Nationale monégasque à Monaco, le 17 novembre 2018. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

16 / 17 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage