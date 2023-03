Charlène et Albert de Monaco de sortie : le couple en immersion dans une crèche, inauguration royale

Sur place, Charlène et Albert de Monaco se sont entretenus avec le personnel et les représentants, ainsi qu'avec de jeunes pensionnaires qui, sous le charme de la princesse, lui ont offert un joli bouquet de fleurs roses et blanches. Le couple princier a ainsi pu découvrir, avec beaucoup de tendresse, le quotidien des enfants, entre périodes de jeux, repas et temps calmes avant que la crèche ne soit bénie par Monseigneur Guillaume Paris. De quoi replonger les parents de Gabriella et Jacques, 8 ans, dans les souvenirs des jeunes années de leurs jumeaux.

Jacques et Gabriella, déjà très impliqués

Ils n'ont pas encore 10 ans que Gabriella et Jacques sont déjà très impliqués dans la vie monégasque. Très souvent au côté de leurs parents lors d'événements officiels, le frère et la soeur ne cachent rien de leur complicité. En décembre dernier, Charlène de Monaco évoquait comme rarement la relation qui unit sa fille et son fils : "Ce sont deux enfants qui ont leur propre langage et qui se comprennent. Ils s'aiment et se protègent l'un et l'autre et font part d'une immense bienveillance entre eux." A l'image de leurs parents, Jacques et Gabriella auront toujours une épaule sur laquelle se reposer dans les moments difficiles. Et c'est plutôt royal !