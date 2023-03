Diaporama : Charles III pris de court : le roi face à une blague osée, il ne se laisse pas déstabiliser

2 / 28

Ce n'est pas parce que Charles III est devenu roi qu'il n'a plus le sens de l'humour Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, à la rencontre du public au marché Wittenbergplatz à Berlin. Après l'annulation de leur visite en France, en raison des manifestation contre la réforme des retraites, le roi Charles et la reine consort sont en voyage officiel en Allemagne. © BestImage, Action Press / Bestimage