Diaporama : Charles-Philippe D'Orléans méconnaissable : le prince et ex-star de télé-réalité a retrouvé l'amour après son divorce

1 / 18 Charles-Philippe D'Orléans méconnaissable : le prince et ex-star de télé-réalité a retrouvé l'amour après son divorce

2 / 18 Charles-Philippe D'Orléans a été photographié à Paris il y a trois mois. Un cliché dévoilé par le site " Histoires Royales" , sur lequel il semble changé, d'un point de vue physique. Charles-Philippe D'Orléans à Paris - Photo de David Nivière © David Nivière

3 / 18 Mais ce qui a surtout changé pour lui récemment, c'est qu'il a visiblement retrouvé l'amour. Charles-Philippe D'Orléans - Photo de David Nivière © David Nivière

4 / 18 L'heureuse élue se prénomme Naomi Kern. Exclusif - Le prince Charles-Philippe d'Orléans et sa compagne Naomi Valeska Kern partagent des moments tendres lors de la finale, remportée par S.Tsitsipas face à AD Fokina (6-3, 7-6), lors du tournoi de tennis Masters 1000 de Monte-Carlo à Roquebrune-Cap-Martin, le 17 avril 2022. © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

5 / 18 Il s'agit d'une championne de tir monégasque et mannequin, qui fut auparavant l'épouse de l'entrepreneur et créateur de vêtements, Otto Kern. Le prince Charles-Philippe d'Orléans et sa compagne Naomi Kern - Remise des prix lors du 4ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 24 janvier 2023. © Claudia Albuquerquel/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

6 / 18 Ensemble, ils filent le parfait amour, et n'hésitent pas depuis quelque mois à s'afficher publiquement l'un à côté de l'autre Le prince Charles-Philippe d'Orléans et sa compagne Naomi Kern lors du Bal de la Rose 2022 au Sporting Club de Monaco en faveur de la Fondation Princesse Grace le 8 juillet 2022. © Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage

7 / 18 Pour rappel, celui que l'on nomme le Duc d'Anjou, formait précédemment un couple avec Diana Álvares Pereira de Melos. Le prince Charles-Philippe d'Orléans et sa femme Diana, duchesse de Cadaval - Bal de la Riviera à Estoril le 26 septembre 2015. © BestImage, GTRES / BESTIMAGE

8 / 18 Exclusif - Le Charles-Philippe d'Orléans, Naomi Valeska, John B. Kelly - 15ème cérémonie annuelle de remise des Prix pour la Santé Planétaire de la Fondation Prince Albert II de Monaco à Monaco le 25 novembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

9 / 18 Exclusif - No web - Le prince Charles-Philippe d'Orléans et sa compagne Naomi Valeska Kern partagent des moments tendres lors de la finale, remportée par S.Tsitsipas face à AD Fokina (6-3, 7-6), lors du tournoi de tennis Masters 1000 de Monte-Carlo à Roquebrune-Cap-Martin, le 17 avril 2022. Naomi Valeska Kern est la veuve du styliste allemand, O.Kern. Exclusive - No web - For Germany, call for price - Prince Charles-Philippe of Orléans and his partner Naomi Valeska Kern share tender moments during the final, won by S.Tsitsipas against AD Fokina (6-3, 7-6), during the Masters 1000 tennis tournament in Monte- Carlo in Roquebrune-Cap-Martin, April 17, 2022. Naomi Valeska Kern is the widow of German designer, O.Kern. © BestImage

12 / 18 Info - Fusillade en Côte d'Ivoire, le prince Charles-Philippe d’Orléans était sur la plage avec sa famille lors de l'attaque - Le Prince Charles-Philippe d'Orléans et sa femme la Princesse Diana d'Orléans, Duchesse d'Anjou, Duchesse de Cadaval, née Dona Diana Mariana Vitória Álvares Pereira de Melo - XXème Grand Bal des Princes au Cercle de l'union interalliée à Paris le 24 juin 2014. © BestImage

14 / 18 Le prince Charles-Philippe d'Orléans et sa compagne Naomi Kern lors du Bal de la Rose 2022 au Sporting Club de Monaco en faveur de la Fondation Princesse Grace le 8 juillet 2022. La princesse Caroline, fille aînée de la défunte princesse Grace, en est la présidente. Le Bal de la Rose, créé par la princesse Grace de Monaco en 1954, fait son grand retour en 2022, après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire. Il se déroule toujours au mois de mars mais l’édition 2022 a été reportée au 8 juillet en raison des conditions sanitaires. © Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage Rose Ball 2022 at the Sporting Club de Monaco in aid of the Princess Grace Foundation on 8 July 2022. Princess Caroline, the eldest daughter of the late Princess Grace, is the President. The Rose Ball, created by Princess Grace of Monaco in 1954, is making its comeback in 2022 after a two-year absence due to the health crisis. It always takes place in March but the 2022 edition has been postponed to 8 July due to health conditions. © BestImage

15 / 18 Le prince Charles-Philippe d'Orléans et sa compagne Naomi Kern - Remise des prix lors du 4ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 24 janvier 2023. © Claudia Albuquerquel/Bestimage Prize giving during the 4th day of the 45th International Circus Festival of Monte Carlo under the Fontvieille marquee in Monaco on January 24, 2023 © BestImage

16 / 18 Exclusif - Le Charles-Philippe d'Orléans, Naomi Valeska - 15ème cérémonie annuelle de remise des Prix pour la Santé Planétaire de la Fondation Prince Albert II de Monaco à Monaco le 25 novembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage Exclusive - For Germany call for price - 15th annual ceremony for the Planetary Health Awards of the Prince Albert II of Monaco Foundation in Monaco on November 25, 2022. © BestImage

