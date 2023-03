Charles-Philippe D'Orléans méconnaissable : le prince et ex-star de télé-réalité a retrouvé l'amour après son divorce

Charles-Philippe D'Orléans, membre de la Famille Royale de France dont son cousin, le Prince Jean de France, Comte de Paris, en est le chef, a été photographié à Paris il y a trois mois. Un cliché dévoilé par le site Histoires Royales, sur lequel l'homme qui célèbre aujourd'hui son cinquantième anniversaire apparaît différent, d'un point de vue physique. Ses cheveux semblent notamment davantage grisés qu'à l'accoutumé. Mais ce qui a surtout changé pour lui récemment, c'est qu'il a visiblement retrouvé l'amour.

L'heureuse élue se prénomme Naomi Kern. Il s'agit d'une championne de tir monégasque et mannequin, qui fut auparavant l'épouse de l'entrepreneur et créateur de vêtements, Otto Kern. Ensemble, ils filent le parfait amour, et n'hésitent pas depuis quelque mois à s'afficher publiquement l'un à côté de l'autre. En avril dernier, à Roquebrune-Cap-Martin, ils avaient assisté à un tournoi de tennis : le Masters 1000 de Monte-Carlo. Ils étaient alors apparus très complices dans les tribunes, s'échangeant notamment un tendre baiser. En juillet, ils se rendaient au Bal de la Rose 2022 au Sporting Club de Monaco, en faveur de la Fondation Princesse Grace.

Officiellement divorcé

En novembre, c'est de nouveau sur le Rocher, mais cette fois-ci à l'occasion de la 15ème cérémonie annuelle de remise des Prix pour la Santé Planétaire de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qu'ils exposaient de nouveau leur amour aux caméramans. Enfin, le 24 janvier dernier, c'est une fois de plus au sein de la principauté qu'ils effectuaient de nouveau une apparition publique. Les deux tourtereaux assistaient alors à la remise des prix lors du 4ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille.

Pour rappel, celui que l'on nomme le Duc d'Anjou, formait précédemment un couple avec Diana Álvares Pereira de Melos. Ils s'étaient dit oui en 2008. Installés au Portugal, ils avaient mené de nombreux projets et ont élevé leur fille, la princesse Isabelle, dans le respect des traditions, comme l'a rapporté Histoires Royales. Mais depuis décembre 2022, ils sont officiellement divorcés. Cela faisait toutefois plusieurs mois déjà qu'ils étaient séparés et qu'ils n'avaient plus été aperçus ensemble. La dernière fois remonte à 2021, lorsque le prince Charles-Philippe et son ex-épouse s'étaient réunis au mois de juin pour célébrer la communion de leur fille à Estoril (Portugal).

À noter que Charles-Philippe D'Orléans est notamment connu du grand public pour avoir participé, en 2006, au jeu de télé-réalité de TF1 Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, où il concourait pour récolter des fonds pour les actions de l'ordre de Saint-Lazare dont il est grand-maître. Il avait été éliminé juste avant la finale.