Diaporama Christophe Dominici : Sa femme et ses filles assistent à un bel hommage

5 / 15

Exclusif - Christophe Dominici et sa femme Lauretta - Soirée "The Nature Gala - Fondation GoodPlanet" au Pavillon Ledoyen à Paris le 18 décembre 2018. Le Nature Gala, organisé par le Jane Goodall Institute France et la Fondation GoodPlanet a a permis à J. Goodall et Y. Arthus-Bertrand, amis depuis plus de 30 ans, de se retrouver avec leurs amis et partenaires. L'objectif, permettre à ces deux organisations environnementales reconnues en France, de pouvoir, grâce à la générosité et l'engagement des convives, de pouvoir continuer à mener dans le monde entier des actions de terrain, des actions de sensibilisation et d'éducation. Et ainsi contribuer à un vivre-ensemble apaisé, harmonieux, entre les êtres humains, les animaux et la nature. La vente aux enchères, animée par F. Agostini, fut l'occasion de faire preuve de générosité. Les lots étaient liés à la Terre, la Nature, dont La Défense sont au coeur de l'engagement de l'Institut Jane Goodall et de la Fondation GoodPlanet comme des tirages de photographes engagés comme S. Salgado, N. Brandt, B. Moon, Y. Layma.... Ou bien l'occasion d'offrir ou de s'offrir des lots parfaits pour les fêtes de fin d'année : séjour au Zoo de Beauval, moments partagés avec des sportifs... sans compter un séjour au Kenya offert par Voyageurs du Monde. © Philippe Doignon/Bestimage