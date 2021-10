Christophe Dominici : Sa femme et ses filles assistent à un bel hommage

C'est une disparition aussi brutale qu'inattendue, en plein confinement, un 24 novembre 2020. Christophe Dominici a trouvé la mort après avoir chuté d'une route surélevée aux abords du parc de Saint-Cloud à seulement 48 ans. Une mort qui a complètement bouleversée le monde du rugby dans lequel l'ancien sportif avait une place à part. Taulier de l'équipe de France pendant des années, le mari de Loretta a écrit les plus belles heures du Stade français Paris, de 1998 à 2007.

Pour rendre un dernier bel hommage au regretté rugbyman, les propriétaires de son ancien club ont décidé de poser un geste fort ce mercredi 20 octobre 2021 au stade du Saut du loup, le terrain d'entraînement du Stade français. Ils ont choisi de le renommer stade Christophe-Dominici lors d'une émouvante cérémonie en l'honneur de l'ancien ailier. Parmi ses coéquipiers de l'époque présents lors de cet évènement, Pierre Rabadan a délivré un discours plein d'émotion. "Christophe était l'incarnation du rebond favorable, l'éclair qui a illuminé Paris", a-t-il déclaré.

Près de 200 personnes s'étaient rassemblés dans ce stade situé dans le Bois de Boulogne, non loin de la dernière demeure de Christophe Dominici. Parmi les proches de l'ancien sportif, sa femme était donc présente, tout comme ses deux filles et son père. "Christophe était plus qu'un joueur (...) Il a donné envie aux jeunes de lui ressembler", a indiqué le directeur général du Stade français et ancien coéquipier du regretté Dominici, Thomas Lombard.

C'est irréel de voir un stade qui s'appelle Christophe-Dominici. Je ne me suis pas remis de cette histoire

Également présent, le mythique président du club de la capitale de 1992 à 2011, Max Guazzini, très proche de l'ancien rugbyman a tenu un discours poignant. "Christophe était quelqu'un qui m'était très cher. Je n'ai jamais caché aux autres qu'il était mon joueur préféré. Là, c'est irréel de voir un stade qui s'appelle Christophe-Dominici. Je ne me suis pas remis de cette histoire", a-t-il souligné devant la presse.