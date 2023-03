Diaporama : Christophe Lambert et Diane Lane : Leur couple en "fin de parcours", pourquoi il a voulu un bébé malgré tout

1 / 16 Christophe Lambert et Diane Lane : Leur couple en "fin de parcours", pourquoi il a voulu un bébé malgré tout

2 / 16 De leur union est effectivement né un enfant en 1993, en l'occurrence une fille. Archive- L'actrice Diane Lane et son homme Christophe Lambert. © BestImage

3 / 16 Si le nom de Christophe Lambert est souvent associé à Sophie Marceau , avec qui il a vécu une histoire d'amour il y a quelques années, c'est avec l'actrice américaine Diane Lane, qu'il avait rencontrée pendant la promotion du film musical " Cotton Club" avant de l'épouser en à Santa Fé, qu'il est devenu papa. Christophe Lambert - Gala caritatif des "Stéthos d'Or" qui récompensent les artistes qui contribuent au bien-être de tous, organisé par la Fondation pour la Recherche en Physiologie au George V à Paris. © Coadic Guirec-Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec - Rachid Bellak/Bestimage

4 / 16 Cette dernière se prénomme Eleanor et est aujourd'hui mannequin. Christopher Lambert et sa fille Eleanor Lambert à l'avant-première de '10 Days In A Madhouse' à New York, le 11 novembre 2015 © BestImage

5 / 16 Cette naissance est intervenue à un moment où le couple entre Christophe Lambert et Diane Lane battait de l'aile, comme le confiait l'acteur au "JDD" en 2015. Diane Lane au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 16 Mais il a tout de même souhaité avoir un enfant avec elle, car il estimait qu'elle était la personne idéale pour assumer ce rôle : " Ma fille est née alors que nous étions en fin de parcours avec sa mère. Mais je savais que Diane serait une mère parfaite ". Christopher Lambert à l'avant-première de '10 Days In A Madhouse' à New York, le 11 novembre 2015 © BestImage

7 / 16 Depuis, les deux artistes se sont donc séparés, mais sont restés en très bons termes. Exclusif - Christophe Lambert - Edition 2019 du Gala EliseCare au Pavillon Ledoyen à Paris le 6 novembre 2019. Cette soirée, intégralement sponsorisée par Interparfums fut à nouveau une grande réussite pour l'association. © BestImage

8 / 16 Diane Lane et sa fille Eleanor Jasmine Lambert (fille de Christophe Lambert) à la première de "Every Secret Thing" au Festival de Tribeca 2014 à New York, le 20 avril 2014 © BestImage

9 / 16 Archive- L'actrice Diane Lane et son homme Christophe Lambert. © BestImage

10 / 16 Diane Lane et sa fille Eleanor Jasmine Lambert (fille de Christophe Lambert) à la première de "Every Secret Thing" au Festival de Tribeca 2014 à New York, le 20 avril 2014 © BestImage

11 / 16 Diane Lane et sa fille Eleanor Jasmine Lambert (fille de Christophe Lambert) à la première de "Every Secret Thing" au Festival de Tribeca 2014 à New York, le 20 avril 2014 © BestImage

12 / 16 Exclusif - Christophe Lambert arrive à l'aéroport de Naples le 5 janvier 2020 puis se rend avec des amis au Grand Hotel Vanvitelli. © BestImage

13 / 16 Christophe Lambert - 159ème vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune le 17 novembre 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

14 / 16 Diane Lane au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 16 Exclusif - Diane Lane et sa fille Eleanor Lambert se promènent à New York, le 2 juin 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage