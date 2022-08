Diaporama : Colin Firth divorcé de Livia après 22 ans d'amour : une sombre tromperie en cause

1 / 12 Colin Firth divorcé de Livia après 22 ans d'amour : une sombre tromperie en cause

2 / 12 Colin Firth et sa femme Livia Giuggioli Firth - Cérémonie des Green Carpet Fashion Awards au théâtre La Scala lors de la fashion week à Milan.





3 / 12 Colin Firth à la première du film "Operation Mincemeat" à Londres, le 12 avril 2022.





4 / 12 Colin Firth et sa femme Livia Firth - Photocall de la soirée "The Green Carpet Fashion Awards" au théâtre "Alla Scala" lors de la fashion week de Milan. Le 23 septembre 2018.





5 / 12 Colin Firth et sa femme Livia Giuggioli Met Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) 2018 célébrant l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, au Metropolitan Museum of Art à New York, le 7 mai 2018. © Charles Guerin / BestimageUSA





6 / 12 Colin Firth - Cérémonie des Green Carpet Fashion Awards au théâtre La Scala lors de la fashion week à Milan, le 22 septembre 2019.





7 / 12 Colin Firth et sa femme Livia Giuggioli - Photocall de la soirée "Gentleman Evening Chopard party" à l'hôtel Martinez lors du 72ème Festival International du Film de Cannes le 21 mai 2019. © Olivier Borde/Bestimage





8 / 12 Colin Firth lors de la 3ème soirée de remise du Prix ranca Sozzani en marge du 76ème festival du film de Venise, la Mostra, à l'hôtel Belmond Cipriani à Venise, Italie, le 27 août 2019.





9 / 12 Colin Firth et sa femme Livia Giuggioli lors de la 3ème soirée de remise du Prix ranca Sozzani en marge du 76ème festival du film de Venise, la Mostra, à l'hôtel Belmond Cipriani à Venise, Italie, le 27 août 2019.





10 / 12 Colin Firth à la première de "Mamma Mia! Here We Go Again" au cinéma Eventim Apollo à Londres, le 16 juillet 2018.





11 / 12 Colin Firth et sa femme Livia Giuggioli à la première de "Mamma Mia! Here We Go Again" au cinéma Eventim Apollo à Londres, le 16 juillet 2018.