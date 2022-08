Colin Firth divorcé de Livia après 22 ans d'amour : une sombre tromperie en cause

Colin Firth est au programme de W9 ce soir dans le film Mamma Mia! aux côtés de Meryl Streep, Pierce Brosnan et Amanda Seyfried. L'occasion d'évoquer son ancien couple avec Livia Giuggioli, qui aura été sa femme pendant 22 ans. Elle est également la maman de ses deux fils Luca (né le 29 mars 2001) et Matteo (né le 25 août 2003), qui sont venus s'ajouter à son fils aîné William, né en 1990 de sa relation avec l'actrice américaine Meg Tilly.



Colin Firth et Livia Giuggioli se sont officiellement séparés le 13 décembre 2019 par le biais d'un communiqué relayé par la presse. "Colin et Livia Firth se sont séparés. Ils entretiennent une amitié étroite et restent unis dans leur amour pour leurs enfants", a rapporté le magazine Page Six. "Ils demandent gentiment de respecter leur droit à la vie privée. Il n'y aura pas d'autre commentaire", pouvait-on également lire.

Sa femme infidèle ?

Ils s'étaient dits "oui" en 1997, soit un an après leur rencontre sur le tournage de l'adaptation télévisée par BBC du roman Nostromo. Si aucune raison explicite liée à cette rupture n'avait été divulguée de façon officielle, le magazine Hello mettait le doigt sur de potentielles infidélités de la part de la productrice italienne. Cette dernière aurait eu une liaison avec un ami d'enfance prénommé Marco Branaccia, entre 2015 et 2016. Une "vérité" qui aurait alors éclaté au grand jour en 2018, lorsque le couple avait porté plaine pour harcèlement contre l'amant de Livia, qui n'était alors qu'un inconnu pour Colin Firth.

Marco Branaccia, pour sa défense, avait été contraint de dire la vérité. "Livia et moi nous nous connaissons depuis l'enfance, puis nous avons vécu une histoire d'amour qui a duré onze mois en 2015-2016. Cela s'est terminé en juin 2016 et je ne l'ai plus jamais appelée. Je lui ai envoyé deux messages sur WhatsApp, un SMS pour son anniversaire et un e-mail à Colin - que je regrette profondément (..) [Livia] a porté plainte contre moi par peur que je puisse rendre public ce qu'elle m'avait révélé à propos de son mariage et de son travail", avait-il déclaré. Cette affaire, qui s'était finalement réglée par un arrangement à l'amiable confidentiel, aurait donc provoqué cette séparation.