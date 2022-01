Diaporama Cyril Viguier dans Face aux territoires : il recevra "tout le monde de droite comme de gauche"

Cyril Viguier - Photocall - Soirée exceptionnelle en l'honneur de Pierre Cardin à l'occasion des 70 ans de sa maison de couture et projection du film documentaire "House of Cardin" suivi d'un cocktail au théâtre du Châtelet à Paris, le 21 septembre 2020. © Coadic Guirec/Bestimage

Exclusif - Cyril Viguier, producteur et animateur de télévision français, lors de la soirée du Grand Prix du Rayonnement Français au Quai d'Orsay à Paris, FRance, le 1er octobre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Exclusif - Gérard Larcher, président du Sénat français et Cyril Viguier lors de l'émission "Face aux territoires" présentée par C.Viguier dans les studios de TV5 Monde à Paris, France, le 18 novembre 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage

Exclusif - Cyril Viguier et Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalite des chances lors de l'émission "Face aux territoires" présentée par C.Viguier dans les studios de TV5 Monde à Paris, France, le 21 octobre 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage