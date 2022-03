Diaporama Daniel Radcliffe : Rare apparition publique avec sa chérie Erin Darke, méconnaissable !

Daniel Radcliffe et sa petite amie Erin Darke ont fait une nouvelle (et extrêmement rare) apparition à deux lors d'une avant-première.

Sandra Bullock et Daniel Radcliffe assistent à l'avant-première du film "Le Secret de la cité perdue" au festival SXSW (South by Southwest) au Paramount Theatre. Austin, le 12 mars 2022.

Exclusif - Daniel Radcliffe se promène avec sa petite amie Erin Darke dans le quartier de West Village à New York, le 31 octobre 2016

Exclusif - Daniel Radcliffe et sa compagne Erin Darke attendent un taxi à New York le 14 août 2016

Daniel Radcliffe et sa compagne Erin Darke sont allés acheter des tapis de yoga et d'autres articles dans un magasin de sport Modell Sports à New York, le 2 juillet 2015.