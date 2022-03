Daniel Radcliffe : Rare apparition publique avec sa chérie Erin Darke, méconnaissable !

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux admirateurs. Ceux de Daniel Radcliffe ont du mal à suivre la sienne, du fait de son extrême discrétion. L'acteur est sorti de sa réserve en se montrant avec sa compagne...

Daniel Radcliffe et Erin Darke sont en couple depuis 10 ans, mais leurs apparitions publiques se comptent sur les doigts de la main. Ils en ont fait une nouvelle ce lundi 14 mars 2022. L'acteur de 32 ans et sa compagne se sont rendus au Whitby Hotel, à New York, et ont assisté à une nouvelle projection du film Le Secret de la cité perdue, dont Daniel est un des héros.

Au Whitby Hotel, la star révélée par la saga Harry Potter a retrouvé plusieurs de ses partenaires, dont Sandra Bullock. Il a surtout posé sur le photocall au côté d'Erin Darke, près de 8 ans après leur dernier tapis rouge aux Tony Awards 2014.

Erin ne possède plus ses jolis cheveux bruns de l'époque ; elle a surpris les photographes avec sa coloration blonde !