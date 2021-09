Diaporama Danse avec les stars 2021 : Hommage touchant à Patrick Dupond, tendres mots pour sa compagne Leïla

2 / 17

Exclusif - Le danseur étoile Patrick Dupond et la chorégraphe Leïla Da Rocha ont choisi Bordeaux pour ouvrir en septembre leur concept unique pour les jeunes danseurs de 14 à 20 ans, leur "Academie Internationale de Danse" le 1er Septembre 2017. © Patrick Bernard-Fabien Cottereau/ Bestimage

Exclusive - For Germany call for price - The star dancer Patrick Dupond and the choreographer Leïla Da Rocha have chosen Bordeaux to open their unique concept for young dancers from 14 to 20 years old, their "International Dance Academy" on September 1, 2017. (no web - No Blog pour suisse et Belgique)