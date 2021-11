Diaporama Découvrez quel acteur est l'homme le plus sexy de 2021 !

1 / 15 Découvrez quel acteur est l'homme le plus sexy de 2021 !

2 / 15 Découvrez quel acteur a été élu "Homme le plus sexy" de l'année par le magazine People.

3 / 15 Paul Rudd ,du film Ant Man, lors d'une rencontre avec des fans à Tokyo le 21 août 2018.

4 / 15 Will Ferrell et Paul Rudd sont de retour à leur hôtel à New York le 27 octobre 2021.

5 / 15 Paul Rudd à la première du film "Living With Yourself" à Los Angeles, le 16 octobre 2019.

6 / 15 Paul Rudd fait la promotion de la nouvelle série Netflix "Living with yourself" à l'hôtel Four Seasons à Beverly Hills, le 6 octobre 2019. La série sera disponible à partir du 18 octobre 2019.

7 / 15 Paul Rudd - Avant-première du film "Avengers : Endgame" à Los Angeles, le 22 avril 2019.

8 / 15 Paul Rudd et Chris Hemsworth à la sortie de leur hôtel à Londres, le 10 avril 2019.

9 / 15 Paul Rudd - Première du film d'Apple "The Shrink Next Door" à New York le 28 octobre 2021.

10 / 15 Paul Rudd - Les acteurs du film "Avengers : Endgame" en conférence de presse à l'hôtel InterContinental à Los Angeles, le 7 avril 2019.

11 / 15 Paul Rudd - Photocall de la soirée " Super Saturday Night 2019 " à Atlanta Le 02 février 2019

12 / 15 Paul Rudd ,du film Ant Man, lors d'une rencontre avec des fans à Tokyo le 21 août 2018.

13 / 15 Paul Rudd - Avant-première européenne du film "Ant-man et la guêpe" à Disneyland Paris à Marne-la-Vallée, le 14 juillet 2018 © CVS/Bestimage

14 / 15 Paul Rudd - Avant-première européenne du film "Ant-man et la guêpe" à Disneyland Paris à Marne-la-Vallée, le 14 juillet 2018 © CVS/Bestimage