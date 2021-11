Découvrez quel acteur est l'homme le plus sexy de 2021 !

Il a joué dans Friends. C'est un super-héros Marvel à la cinquantaine passée... Paul Rudd vient d'être élu "homme le plus sexy" au monde par le magazine People. À 52 ans, l'acteur américain était bien loin de se douter qu'il serait un jour honoré du titre.

"Je suis conscient du fait que quand les gens entendent que c'est moi qu'on a choisi pour ça, ils disent : 'Mais quoi ?'. Ce n'est pas de la fausse humilité. Tant de personnes devraient avoir ce titre au lieu de moi", a-t-il réagi auprès de nos confrères américains, pour qui il pose tous muscles dehors. Connu à Hollywood depuis presque deux décennies, Paul Rudd a marqué de son regard vert olive les audiences. Apple TV lui a d'ailleurs fait confiance pour incarner son héros dans The Shrink Next Door, mais également les producteurs de la suite de la franchise Ghostbusters, qui sortira en 2022.

Quand il n'est pas Ant-Man (Marvel), Paul Rudd est père de famille. Il est marié depuis près de 20 ans à Julie Rudd (53 ans), avec qui il partage deux enfants : Jack (17 ans) et Darby (12 ans). "Quand je pense à moi-même, je pense à un mari et à un père. Je traîne juste avec ma famille quand je ne travaille pas. C'est le genre de vie que je préfère", a confié l'acteur à People. Il est tellement parfait que son épouse a été la seule personne prévenue de son titre honorifique. "Elle était stupéfaite. Mais elle a été très tendre à ce propos. Elle riait et elle était en état de choc, elle a dit : 'Oh ils sont tombés juste'. Et c'était très mignon. Elle ne disait probablement pas la vérité, mais qu'aurait-elle pu dire d'autre ?", se souvient-il.

Désormais, Paul Rudd espère être invité au prochain dîner des "hommes sexy" comme George Clooney, Idris Elba ou Michael B Jordan. "J'imagine que je serai plus sur des yachts. Je pense que ça va m'aider à devenir plus égoïste et mystérieux. Et j'ai hâte d'en arriver là", a même ironisé l'acteur.