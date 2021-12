Diaporama Diane Kruger : Beauté florale pour applaudir la sublime Penélope Cruz

1 / 15 Diane Kruger : Beauté florale pour applaudir la sublime Penélope Cruz

2 / 15 Diane Kruger a assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York.

3 / 15 Penélope Cruz était à l'honneur de la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York. New York, le 14 décembre 2021.

4 / 15 Leslie Mann et Judd Apatow ont assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York, le 14 décembre 2021.

5 / 15 Anne Hathway et son mari Adam Shulman ont assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York, le 14 décembre 2021.

6 / 15 Diane Kruger a assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York, le 14 décembre 2021.

7 / 15 Anne Hathaway a assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York, le 14 décembre 2021.

8 / 15 Diane Kruger a assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York, le 14 décembre 2021.

9 / 15 Penélope Cruz était à l'honneur de la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York. New York, le 14 décembre 2021.

10 / 15 Penélope Cruz était à l'honneur de la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York. New York, le 14 décembre 2021.

11 / 15 Kristen Wiig a assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York, le 14 décembre 2021.

12 / 15 Diane Kruger a assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York, le 14 décembre 2021.

13 / 15 Anne Hathaway a assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York, le 14 décembre 2021.

14 / 15 Anne Hathway et son mari Adam Shulman ont assisté à la 14e édition de la soirée caritative du MoMA (Musée d'Art Moderne) de New York, en l'honneur de Penélope Cruz. New York, le 14 décembre 2021.