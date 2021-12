Diane Kruger : Beauté florale pour applaudir la sublime Penélope Cruz

Diane Kruger et Penélope Cruz partagent justement l'affiche du film 355. Elles y incarnent deux des cinq espionnes ayant pour mission d'empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s'emparer d'une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agents les plus redoutables à Paris, où l'arme a été localisée. Lupita Nyong'o, Jessica Chastain et Fan Bing Bing complètent le cast du long métrage.

Pour la promo de 355, Diane Kruger apparaît en couverture du magazine Marie Claire. Elle a parlé du film mais aussi de sa vie privée, en mentionnant son compagnon Norman Reedus, leur fille de 2 ans et l'ex-compagne de Norman, le top model Helena Christensen, avec qui Diane s'entend bien. "Je suis amie avec (...) Helena Christensen, que je connais depuis mes années mannequin, a précisé Diane Kruger. Pas mal de temps s'est écoulé depuis qu'Helena et Norman sont séparés : si j'avais été 'la nouvelle copine' qui vient juste après, tout aurait été plus compliqué."