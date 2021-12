Diaporama Diane Kruger s'entend-t-elle bien avec Helena Christensen, l'ex de son compagnon Norman Reedus ?

7 / 14

Diane Kruger, Norman Reedus - L'acteur Américain Norman Reedus de la série Américaine "The Walking Dead" lors du vernissage de son exposition photo "The sun's coming up ...like a big bald head" avec Diane Kruger à la Galerie Hors Champs à Paris le 15 Décembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage