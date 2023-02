Diaporama : Didier Deschamps trahi par une star des Bleus ? Le sélectionneur confronté à une drôle de surprise...

3 / 13

Le 27 février 2023 avait lieu la cérémonie The Best, récompensant les acteurs du football et au cours duquel Didier Deschamps avait une chance d'emporter le trophée de meilleur entraîneur de l'année Didier Deschamps - Match de football caritatif lors de la 3ème édition de la Fight Aids Cup à l'occasion du 45ème festival international du cirque de Monte-Carlo au stade Louis II à Monaco le 23 janvier 2023. L'équipe du Prince Albert, les "Barbagiuans" a gagné le match sur le score de 3-2. © Jean-François Ottonello/Nice-Matin/Monaco © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage