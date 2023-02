Didier Deschamps trahi par une star des Bleus ? Le sélectionneur confronté à une drôle de surprise...

C'est une cérémonie qui a fait couler beaucoup d'encre et qui risque d'avoir des répercussions dans l'avenir... Le 27 février, la FIFA (Fédération internationale de football association) a organisé la cérémonie The Best, qui récompense les stars du football sur l'année 2022. Un évènement qui s'est tenu dans la salle Pleyel à Paris, en présence de nombreuses stars. Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Emiliano Martinez, le gardien argentin, étaient présents. Ce dernier a d'ailleurs encore fait parler de lui, mais pas de manière intentionnelle cette fois-ci.

Lors de cette cérémonie, le trophée du meilleur entraîneur de l'année a été remis au sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, qui a amené son équipe jusqu'à la victoire finale lors de la Coupe du monde au Qatar. Pour ces trophées, ce sont les capitaines de toutes les sélections qui votent et pour la France, c'est donc à Hugo Lloris qu'est revenu cette tâche. Bien qu'il vienne tout juste d'annoncer sa retraite internationale, quelques jours avant son coéquipier Raphaël Varane, le gardien de but de 36 ans a donc eu la responsabilité de désigner selon lui les trois meilleurs entraîneurs de l'année et son vote, dévoilé aujourd'hui, est assez surprenant.

Un classement qui risque de faire grincer des dents...

En général, les capitaines votent en fonction de leurs affinités et il n'est pas rare de voir des choix surprenants, souvent guidés par le coeur ou la fibre patriotique, mais dans le cas d'Hugo Lloris, ce n'est pas vraiment le cas... Le gardien des Bleus a choisi de placer en premier le sélectionneur marocain Walid Regragui, suivi de celui de l'Argentine, Lionel Scaloni, puis vient seulement en troisième position Didier Deschamps ! Un choix qui a beaucoup divisé sur les réseaux sociaux, certains saluant l'objectivité du joueur de Tottenham, tandis que d'autres ne comprennent pas qu'il place son propre sélectionneur si bas dans son classement malgré une finale de Coupe du monde.