Diaporama : Ed Sheeran remporte une précieuse victoire en justice et encaisse une somme folle !

Ed Sheeran sur le plateau de l'émsission de NBC "The Today Show" à New York

Ed Sheeran arrive au tribunal à Londres dans le cadre de son procès pour plagiat sur la chanson "Shape Of you" à Londres, Royaume Uni, le 16 mars 2022. © Tayfun Salci/Zuma Press/Bestimage

Ed Sheeran arrive au tribunal à Londres dans le cadre de son procès pour plagiat sur la chanson "Shape Of you" à Londres, Royaume Uni © Tayfun Salci/Zuma Press/Bestimage

5 / 13

Ed Sheeran à la sorite du procès de droits d'auteur pour la chanson "Shape of You", à Londres, Royaume Uni, le 15 mars 2022. Les musiciens S.Chokri et R.O'Donoghue prétendent que la chanson est inspirée de leur titre "Oh Why" (2015). Le procès doit durer trois semaines. © Tayfun Salci/Zuma Press/Bestimage