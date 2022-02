Diaporama Elizabeth II positive à la Covid-19 : le palais de Buckingham donne les premières nouvelles

13 / 14

La reine Elisabeth II quitte Sandringham House, qui est la résidence de la reine à Norfolk, après une réception avec des représentants de groupes communautaires locaux pour célébrer le début du Jubilé de platine.Le 5 février 2022.

Queen Elizabeth II during a reception in the Ballroom of Sandringham House, which is the Queen's Norfolk residence, with representatives from local community groups to celebrate the start of the Platinum Jubilee. The Queen came to the throne 70 years ago this Sunday when, on February 6 1952, the ailing King George VI - who had lung cancer - died at Sandringham in the early hours.,